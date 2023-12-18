Москва, 18 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин распорядился отправить в январе 2024 года российскую делегацию во главе с заместителем министра труда и социальной защиты Алексеем Вовченко в Женеву для участия в 95-й сессии Комитета по правам ребёнка. Документ опубликован 18 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Направить в город Женеву (Швейцарская Конфедерация) в январе 2024 года сроком на пять дней делегацию РФ во главе с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Вовченко А. В. для участия в 95-й сессии Комитета по правам ребёнка», — говорится в документе.

Минтруду совместно с МИД поручено сформировать, а правительству РФ — утвердить состав делегации.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на пленарном заседании 7 декабря приняла проект постановления об обращении палат Федерального собрания РФ к ООН в связи с нарушением положений Конвенции о правах ребёнка в результате преступных действий Украины. Депутаты и сенаторы призывают дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Украины в отношении детей, а также взаимодействовать с российской парламентской комиссией по расследованию этих преступлений.