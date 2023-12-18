Киев, 18 декабря, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал увольнение военкомов главой киевского режима Владимиром Зеленским летом 2023 года, передаёт «Украинская правда».

Global Look Press/Ukraine Presidency

«Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет»,— сказал Залужный, отвечая на вопрос о том, повлияло ли увольнение военкомов на процесс пополнения вооружённых сил.

По мнению Залужного, Зеленский ответственен за плачевное состояние украинской мобилизации и призвал вернуть старый порядок набора на военную службу.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что украинцы массово уклоняются от службы в ВСУ, а от принудительно мобилизованных эффект нулевой, так как те, кто хотел идти на фронт, сами приходили в военкоматы первые полгода.

Киевский режим на фоне больших потерь ВСУ ищет новые способы сгона граждан в армию. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 17 декабря заявил, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки.

Украинское издание «Страна. ua» 16 декабря сообщило, что сотрудники военкоматов и агенты СБУ в ряде городов проводят рейды в ресторанах для раздачи повесток. 17 декабря мужчин ловили в торгово-развлекательном центре в Днепропетровске. В Львовской области повестку выдали священнику грекокатолической церкви за то, что он на похоронах назвал погибшего «раб Божий».