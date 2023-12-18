Луганск, 18 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. На XXI съезде партия «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост президента на выборах, которые пройдут в 2024 году. Действующий глава государства принял участие в съезде.

Пресс-служба партии «Единая Россия» Путин рассчитывает на совместную работу с «Единой Россией»

Выступивший на пленарном заседании председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия сделает все возможное, чтобы Владимир Путин снова победил на президентских выборах в марте 2024 года, сообщает newsnn.ru.

Верность курсу, который определил президент, означает для «Единой России» постоянную деятельность на максимуме своих возможностей, сказал Медведев. Он также подчеркнул, что партия задействует весь свой опыт и потенциал, чтобы поддержать Владимира Путина на выборах.

Президент отметил последовательную и надежную поддержку «Единой России» и выразил за это благодарность партии. Он напомнил о совместных испытаниях, которые им пришлось преодолевать, а также об успехах. Для страны предстоит сделать еще многое, и поддержка партии в этой работе очень значима и важна, подчеркнул Владимир Путин.

В качестве наиболее актуальных задач президент назвал укрепление экономики, развитие научно-технологической и социальной сфер в интересах людей, благополучия миллионов российских семей, а также консолидацию общества.

Путин уверен, что партия должна сосредоточиться на работе с профессионалами в разных сферах, добровольцами, ветеранами специальной военной операции и лидерами общественного мнения. Президент обратился к «Единой России» с просьбой принять активное участие в проектах, реализация которых приурочена к Году семьи.

Не оставил без внимания глава государства и вопрос, связанный с развитием народной программы ЕР. Он подчеркнул, что она должна отвечать вызовам, которые бросает современность. В качестве важного момента Путин отметил включение в предвыборные программы ответов на обращения граждан.

По словам Владимира Путина, в предвыборную программу должны быть включены направления, связанные с развитием первичного звена здравоохранения, а также строительством и обновлением объектов массового спорта.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает, что решение партии поддержать Владимира Путина на выборах разделяет большинство россиян, сообщается на сайте ER.RU.

«Единая Россия» проявит максимальную активность в предстоящей кампании, чтобы поддержать кандидата партии, сказал Турчак.

В заключение секретарь генсовета ЕР отметил, что партия будет пресекать все попытки внешнего влияния на президентскую кампанию, а также любые провокационные действия извне.