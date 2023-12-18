Москва, 18 декабря, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Газпромбанк получил сразу несколько наград Национальной банковской премии — 2023. Умная карта Газпромбанка была отмечена в номинации «Лучшая дебетовая карта для ежедневных покупок», говорится в сообщении финансовой организации. При выборе победителя учитывались такие факторы, как размер кешбэка по дебетовой карте, простота его начисления, процент на остаток, скорость изготовления и многое другое.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Газпромбанк также был награжден специальной номинацией от финансового маркетплейса «Выберу․ру» — «Потребительский кредит — лучший кредитный продукт».

Банк 37 раз становился лидером исследований кредитных продуктов «Выберу․ру» в течение 2023 года. Продуктами Газпромбанка в этом году интересовались более 1 млн пользователей маркетплейса. Как отмечают в «Выберу․ру», решение при выборе победителя номинации принималось на основе таких критериев, как сумма и срок оформления, процентная ставка, спрос со стороны клиента, и других параметров.

В номинации «Эффективное применение технологий искусственного интеллекта» было отмечено технологическое решение Газпромбанка «Персональный ассистент», реализованное совместно с командой разработчика ИТ-продуктов и решений для бизнеса VS Robotics.

В основе технологического решения «Персональный ассистент» лежат технологии распознавания речи и эмоций в режиме реального времени, а также вывод подсказок на основе контекста диалога оператора Контакт-центра по урегулированию проблемной задолженности с клиентом. Это позволяет оператору проявлять больше эмпатии и избегать негативных сценариев развития диалога, а также предотвращает эмоциональное выгорание. Персональный ассистент направлен на сохранение долгосрочных, доверительных отношений с клиентами, повышение эффективности контакт-центра по урегулированию проблемной задолженности и оптимизации нагрузки операторов.

Банк активно развивает свои цифровые сервисы — ранее фонд «Сколково» поставил Газпромбанк на третье место в ТОПе самых инновационных банков по итогам 2022 года.

«Мы видим будущее в серьезной цифровой трансформации банковских сервисов. Сейчас мы идем по этому пути — помимо традиционных розничных продуктов мы активно развиваем экосистемные сервисы и подписки, мы отмечаем высокий спрос на эти услуги со стороны наших клиентов», — прокомментировал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович. Он добавил, что за этот год банк существенно увеличил количество клиентов-физических лиц, а в будущем планирует удвоить клиентскую базу за счет розничных продуктов и цифровых технологий. «И то, что продукты Газпромбанка регулярно отмечаются высокими наградами банковского сообщества, говорит о том, что мы готовы к масштабированию розничного бизнеса», — подчеркнул Алексей Попович.