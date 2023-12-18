Париж, 18 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Марта Костюк не вышла на корт против россиянки Мирры Андреевой из-за того, что ей угрожали в социальных сетях. Об этом сообщил один из организаторов турнира Ксавье Коффен.

. VCG/Visual China Group/ТАСС Российская теннисистка Мирра Андреева

Ранее французское издание Le Monde сообщило, что Костюк отказалась от матча с российской теннисисткой из-за «геополитического контекста на Украине».

«Марта подверглась огромному давлению в соцсетях», — приводит слова Коффена издание Sports.

Угрозы поступали с Украины, пояснил он. Коффен добавил, что Костюк принесла организаторам свои извинения и объяснила, что не хочет, чтобы ей угрожали.

Когда Костюк регистрировалась на турнир, её предупредили о возможной игре с россиянкой. Она согласилась, но отметила, что не будет пожимать сопернице руку. В день матча Костюк отказалась играть. Так как замены ей не нашли, Андреева играла с мужчиной — французом Янисом Газуани Дюраном. Теннисист одержал верх, но россиянку признали победительницей женского турнира.

Как сообщало ИА Регнум, украинка Костюк не должна была выступать, но попала на турнир Negometal Open из-за травмы хорватской теннисистки Донны Векич, которая победила в предыдущих соревнованиях.