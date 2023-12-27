Москва, 27 декабря, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Региональные блогеры «Инсайт Люди» достигли охвата в почти полмиллиарда пользователей. Итоги уходящего года подвела Анна Куликова, директор по региональному развитию продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа-Холдинг» с ноября 2023 года.

«Инсайт Люди» Охват региональных блогеров «Инсайт Люди» достиг почти полмиллиарда

«Я очень благодарна 2023 году, поскольку именно этот год, как мне кажется, стал очень знаковым для компании и для региональных студий. Мы выросли за этот год более чем в два раза, точно стали самым большим блогерским сообществом в России, создали более 100 крутых региональных кейсов», — поделилась Анна Куликова,

Команда активно занимается развитием студий и блогеров продюсерского центра по всей России. Региональные студии совместно с департаментом провели более 2200 мероприятий, а резиденты приняли участие в более чем 200 теле — и радиопередачах.

Общий охват созданного контента составил 450 млн пользователей. По словам Анны Куликовой, команда реализовала масштабные проекты, в том числе съемки документального фильма «НЕзабытые», влога «Инсайт Люди из Луганска», создание региональных школ блогеров, проведение Первого Дальневосточного форума во Владивостоке и многое другое. В 2024 году организация планирует еще 3 Всероссийских блогерских форума, выступления резидентов-музыкантов в регионах РФ, а также реализовать крупные проекты, направленные на популяризацию блогосферы в регионах.

«77 регионов — это работа более 300 человек, объединяющая более 2 тыс. блогеров и создающая ежедневно более 5 тыс. единиц контента. В 2024 году, я уверена, мы уже будем во всех регионах Российской Федерации, не буду раскрывать все карты, но у нас уже в работе есть и несколько проектов по сотрудничеству с другими странами, с возможной перспективой появления «Инсайт Люди» и там», — подытожила Анна Куликова.

Блогеры, руководители региональных студий и центрального аппарата на регулярной основе выступали в качестве спикеров и экспертов в крупных форумах и конференциях. Среди них: ПМЭФ, ВЭФ, «Креативная неделя», «Евразийская неделя маркетинга», «Медиафестлаб» и другие. Большая часть событийной жизни принадлежит работе на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ.

«Инсайт Люди» — это продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года он входит в «Газпром-Медиа-Холдинг». Студии открыты в 77 регионах и насчитывают более 2 тыс. блогеров. Общий охват аудитории резидентов «Инсайт Люди» — 1,7 млрд пользователей. Они снимаются в кино и сериалах, принимают участие в телепроектах. В продюсерском центре также работает собственный музыкальный лейбл, который выпустил свыше 300 релизов и снял более 30 клипов за 2023 год.