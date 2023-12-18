Москва, 18 декабря, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Транспортный самолёт Ил-76 МЧС РФ вылетел из египетского аэропорта Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, сообщили 18 декабря в пресс-службе министерства.

МЧС России. Кадр из видео

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей», — сообщили «РИА Новости» в министерстве.

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Как сообщало ИА Регнум, Россия во взаимодействии со сторонами конфликта, а также при посредничестве Катара и Египта начала согласовывать списки граждан на эвакуацию, а после проводить её. Утром 10 декабря спецборт МЧС доставил ещё 100 россиян и членов их семей в Москву.

Президент Владимир Путин в разговоре с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси поблагодарил его за содействие в эвакуации российских граждан и их родственников из сектора Газа, а также за помощь в доставке в анклав гуманитарных грузов.