Мелитополь, 18 декабря, 2023, 16:31 — ИА Регнум. На XXI съезде партии «Единая Россия» её членами было единогласно принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ на выборах 2024 года. Глава государства принимал участие в съезде партии.

Пресс-служба партии «Единая Россия» Партия ЕР единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Издание newsnn.ru пишет, что в ходе пленарного заседания председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия будет делать всё возможное для обеспечения безоговорочной победы действующего главы государства на выборах 2024 года.

По его словам, для «Единой России» верность курсу, который проводит президент Российской Федерации, означает постоянную работу на максимуме. Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал, опыт и ресурсы.

В свою очередь, глава России Владимир Путин поблагодарил партию «Единая Россия» за последовательную и надежную поддержку. Он подчеркнул, что эта поддержка для него значима и важна.

«Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России», — сказал президент.

Он также отметил, что главные задачи в настоящее время заключаются в укреплении экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала в интересах граждан и благополучия российских семей. Значимой для партии «Единая Россия» также должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами различных отраслей, волонтёрами и ветеранами специальной военной операции, уверен Путин. Он призвал партию активно участвовать в проектах, связанных с Годом семьи.

Президент также напомнил о важности развития народной программы «Единой России», чтобы она отвечала современным вызовам, а также о включении ответов на обращения граждан в предвыборные программы. Путин считает, что в предвыборную программу необходимо включить развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и других направлений.

На сайте ER.RU пишут, что секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке Владимира Путина одобряют большинство граждан.

Он заявил, что партия намерена активно участвовать в предстоящей предвыборной кампании и обеспечить максимальное участие своего актива в президентских выборах. По его словам, «Единая Россия» будет пресекать любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне.