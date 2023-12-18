Москва, 18 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Запад открыто говорит, что пауза в украинском конфликте нужна, чтобы позволить Украине поправить положение со своими запасами и военной техникой, заявил 18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Александр Полегенько/ТАСС

Лавров отметил, что встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса и Чарльза Купчина, когда был в Нью-Йорке во время председательства России в Совете Безопасности ООН.

«Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной какой-то, использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного, я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, на этот раз я тоже попросил об этом», — рассказал российский министр.

По его словам, они согласились, но единственным пожеланием было не делать каких-то публичных комментариев на этот счёт. Лавров подчеркнул, что утекла эта информация через несколько месяцев с американской стороны.

«Тогда, кстати, поскольку это стало достоянием гласности, тогда мне Ричард Хаас и Чарльз Купчин вместе со своими коллегами, их было человек шесть, высказывали такую идею: что да, наверное, надо замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить, замиряться на какой-то период, согласовать этот период, оставить всё как есть и дальше через какое-то время возобновить боевые действия», — рассказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что американские политологи не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, со своей техникой военной, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны.

«Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это, причём четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой», — добавил глава внешнеполитического ведомства России.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее заявил, что руководство США намерено вынудить Москву пойти на переговоры с Киевом на приемлемых для украинской стороны условиях.

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы к концу 2024 года украинская сторона оказалась на позициях, которые заставят Россию принять одно из двух решений: или начать мирные переговоры на условиях, которые будут выгодны Киеву, или иметь дело с «более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в начале декабря, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Он подчеркнул, что как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном. В России не раз на любом уровне, включая высший уровень — президента — говорилось о важности достижения поставленных целей спецоперации, добавил представитель Кремля.