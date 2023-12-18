Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Администратор отеля в Ростовской области, где отказались заселять троих бойцов, возвращавшихся в зону СВО, заявила, что в тот день гостиница была переполнена военными. По словам женщины, основной причиной отказа были условия бронирования, по которым планировалось заселить лишь двоих военнослужащих. После общественного резонанса в отель стали поступать звонки с угрозами. Об этом ИА Регнум сообщила администратор загородного клуба «Добрыня» Алёна.

Загородный клуб «Добрыня»

Она рассказала, что в их гостиничный комплекс часто селятся военные из-за удобного расположения. Отель находится недалеко от города Миллерово, откуда удобно добираться в Донецк и Луганск, поэтому бойцы СВО часто гостят в загородном клубе. Также администратор заверила, что скандальный случай, о котором сегодня говорят в СМИ, произошёл ещё в конце ноября.

«Это произошло ещё 28 ноября, я не понимаю, почему только сейчас появились претензии к нам. В этот день у нас военные занимали около 8 номеров, у меня остались их имена и телефоны. Никаких проблем с ними не было. А с этими получилось так, что для них женщина забронировала двухместный номер, и приехало трое мужчин на 2 кровати. Нам просто было некуда их селить, потому что всё было занято. Поэтому я предложила другой отель и вернула деньги. У нас часто проживают военные. Но конкретно в этот день одновременно много заехало», — объяснила женщина.

По словам сотрудницы отеля, военные не согласились оставить товарища и поселиться в номере вдвоём, поэтому им было предложено направиться в другой отель. Администратор заверила, что руководство отеля хорошо относится к российским военным, но в тот раз из-за размера номера якобы раскладушку даже некуда было поставить для третьего бойца.

«Да, предупреждаем, чтобы не шумели, не курили. Но есть и такие, кто эти просьбы игнорирует. Мы сейчас обзваниваем участников СВО, которые у нас постоянно останавливаются, чтобы они рассказали, что военные у нас частые гости», — добавила женщина.

По словам Алёны, мужчины восприняли отказ довольно эмоционально, долго выясняли отношения с администратором, чем её напугали.

«Я без проблем вернула все деньги, извинилась за эту ситуацию. Мы тоже не знали, что в двухместный номер приедут трое мужчин, нас не предупреждали об этом», — говорит Алёна.

После публикации в СМИ в отель стали звонить с угрозами и оскорблениями.

«Много людей звонят с угрозами, уже на телефон страшно отвечать. Звонят, не представляются, оскорбляют и угрожают. Я столько сегодня выслушала по телефону, что мне уже не очень хорошо. В ответ ничего слушать не хотят, причину не хотят слушать. Говорят, что наш отель против военных», — посетовала администратор гостиницы Алёна.

В свою очередь, активистка Анастасия Полякова, которая организовывала перевозку военных, записала видео, где рассказала совсем иную версию произошедшего. По её словам, участников СВО не пустили из-за того, что они военнослужащие.

«Ребята были абсолютно трезвые, чистые, ехали из отпуска. Они не собирались гулять, им нужно было место для ночёвки. Я забронировала трехместный номер. Водитель ночью позвонил и сказал, что их не пускают на территорию гостиницы. Он позвонил администратору. Она спросила, военные или гражданские. Водитель сказал, что военные. И она ответила, что военных не обслуживают», — говорит Анастасия Полякова.

Анастасия добавила, что военнослужащих не хотели заселять из-за того, что они якобы курят, выпивают и шумят.