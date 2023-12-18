Москва, 18 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Идея Евросоюза, которую, вероятно, подсказали в Великобритании или США, лишить Венгрию права голоса из-за блокировки выделения средств Украине может стать порочной практикой и привести к диктатуре Еврокомиссии. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Daniel Kalker / dpa /Global Look Press

Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что страны Евросоюза изучают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для киевского режима. Речь о том, что ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.

«На мой взгляд это очень порочная практика, и она ведёт к диктатуре Еврокомиссии. С тех пор как действует новая еврокомиссия, то они диктуют свою волю. Борьба будет продолжаться, многое будет зависеть от того, какую силу воли проявит Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — прим. ред.). Ещё несколько отличается своей деятельностью Роберт Фицо (премьер-министр Словакии — прим. ред.). Остальные — марионетки», — заметил Оленченко.

По мнению политолога, судя по тому, что материал появился в британском издании, можно допустить непосредственное участие и даже подсказку Лондона странам ЕС в отношении Венгрии.

«То есть англосаксы сочинили схему, выпустили её в публичное пространство через газету Financial Times и сейчас подсказывают европейцам, что так надо обойтись с Венгрией. Это такая очередная мера англосаксов управлять Евросоюзом. Но и Евросоюз эти условия принимает, поскольку его нынешнее руководство — проамериканское. Англосаксы заинтересованы в том, чтобы окончательно сделать из ЕС дойную корову для нынешнего руководства Украины, и в этом препятствием остаётся только Венгрия», — поделился эксперт.

Он отметил, что ранее статья 7 применялась против Венгрии и Польши в отношении распределения средств из общего бюджета Евросоюза. О лишении права голоса до этого речи не шло, хотя в договоре ЕС прописано, что «Совет, постановляя квалифицированным большинством, может принять решение о приостановлении отдельных прав, … в том числе права голоса представителя правительства этого государства-члена в Совете». Оленченко обратил внимание, что речь идёт не об обязанности, а именно о возможности. Но, с другой стороны, политолог допустил высокую вероятность руководства ЕС прибегнуть к открывшейся возможности.

По мнению Оленченко, сейчас давление на Виктора Орбана усилится, к тому же раньше вместе с Венгрией европейскому руководству попыталась воспрепятствовать и Польша в лице бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Но новый польский премьер Дональд Туск, как заметил политолог, выступает союзником руководства Евросоюза, а потому не станет спорить с ним вместе с властями Венгрии.

«И ей (Венгрии — прим. ред.) придётся трудно. Но, как говорят в таких случаях, аргументов больше на её стороне. Тем более, что по статье 7 заблокировали Венгрии 30 млрд евро. Сейчас они выделили 10, на что венгры резонно говорят, что пока не выдадут остальные 20, то не о чем говорить», — заметил Оленченко.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине общим объёмом €50 млрд. Он пояснил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите Евросоюза в январе. Орбан уточнил, что программа требует доработки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря рассказал о переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых заявил, что Еврокомиссия до сих пор не подготовила решение о переговорах по вопросу вхождения Украины. В Киеве в свою очередь заявили о риске оказаться на грани выживания без помощи ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Венгрии блокировать выделение помощи Украине является позицией суверенной страны, отстаивающей свои интересы. Кроме того, он добавил, что отношения Брюсселя и Будапешта касаются ЕС, а не России.