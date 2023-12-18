Эксперт рассказал, кто подал ЕС идею лишить Венгрию права голоса
Политолог Оленченко: Великобритания подсказала ЕС идею лишить Венгрию права голоса
Москва, 18 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Идея Евросоюза, которую, вероятно, подсказали в Великобритании или США, лишить Венгрию права голоса из-за блокировки выделения средств Украине может стать порочной практикой и привести к диктатуре Еврокомиссии. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов сообщила, что страны Евросоюза изучают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для киевского режима. Речь о том, что ЕС могут применить статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства.
«На мой взгляд это очень порочная практика, и она ведёт к диктатуре Еврокомиссии. С тех пор как действует новая еврокомиссия, то они диктуют свою волю. Борьба будет продолжаться, многое будет зависеть от того, какую силу воли проявит Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — прим. ред.). Ещё несколько отличается своей деятельностью Роберт Фицо (премьер-министр Словакии — прим. ред.). Остальные — марионетки», — заметил Оленченко.
По мнению политолога, судя по тому, что материал появился в британском издании, можно допустить непосредственное участие и даже подсказку Лондона странам ЕС в отношении Венгрии.
«То есть англосаксы сочинили схему, выпустили её в публичное пространство через газету Financial Times и сейчас подсказывают европейцам, что так надо обойтись с Венгрией. Это такая очередная мера англосаксов управлять Евросоюзом. Но и Евросоюз эти условия принимает, поскольку его нынешнее руководство — проамериканское. Англосаксы заинтересованы в том, чтобы окончательно сделать из ЕС дойную корову для нынешнего руководства Украины, и в этом препятствием остаётся только Венгрия», — поделился эксперт.
Он отметил, что ранее статья 7 применялась против Венгрии и Польши в отношении распределения средств из общего бюджета Евросоюза. О лишении права голоса до этого речи не шло, хотя в договоре ЕС прописано, что «Совет, постановляя квалифицированным большинством, может принять решение о приостановлении отдельных прав, … в том числе права голоса представителя правительства этого государства-члена в Совете». Оленченко обратил внимание, что речь идёт не об обязанности, а именно о возможности. Но, с другой стороны, политолог допустил высокую вероятность руководства ЕС прибегнуть к открывшейся возможности.
По мнению Оленченко, сейчас давление на Виктора Орбана усилится, к тому же раньше вместе с Венгрией европейскому руководству попыталась воспрепятствовать и Польша в лице бывшего премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Но новый польский премьер Дональд Туск, как заметил политолог, выступает союзником руководства Евросоюза, а потому не станет спорить с ним вместе с властями Венгрии.
«И ей (Венгрии — прим. ред.) придётся трудно. Но, как говорят в таких случаях, аргументов больше на её стороне. Тем более, что по статье 7 заблокировали Венгрии 30 млрд евро. Сейчас они выделили 10, на что венгры резонно говорят, что пока не выдадут остальные 20, то не о чем говорить», — заметил Оленченко.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение саммита ЕС об одобрении долгосрочной программы бюджетной помощи Украине общим объёмом €50 млрд. Он пояснил, что к этому вопросу можно будет вернуться на следующем саммите Евросоюза в январе. Орбан уточнил, что программа требует доработки.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря рассказал о переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых заявил, что Еврокомиссия до сих пор не подготовила решение о переговорах по вопросу вхождения Украины. В Киеве в свою очередь заявили о риске оказаться на грани выживания без помощи ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Венгрии блокировать выделение помощи Украине является позицией суверенной страны, отстаивающей свои интересы. Кроме того, он добавил, что отношения Брюсселя и Будапешта касаются ЕС, а не России.