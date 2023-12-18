Хельсинки, 18 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Суд в Финляндии заключил под стражу гражданина России Воислава Тордена (известный как Ян Петровский по прозвищу Великий Славян), пишет 18 декабря газета Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА Регнум Воислав Торден

«Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина будет отправлен в тюрьму города Вантаа.

Как сообщало ИА Регнум, Тордена, ранее задержанного в Финляндии по запросу Киева, после освобождения из тюрьмы 8 декабря задержали пограничники.

Верховный суд Финляндии постановил не выдавать Украине Тордена. Согласно решению суда, Финляндия не может экстрадировать 36-летнего мужчину на Украину, поэтому никаких оснований для дальнейшего содержания россиянина под стражей нет.

Киев обвиняет мужчину в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе в 2014–2015 годах. В Донбассе Торден был одним из руководителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».