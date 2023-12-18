Москва, 18 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Российский научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) «РОСА» представил «антишпионский» смартфон «Р-ФОН» с российской операционной системой (ОС), презентация смартфона транслировалась на сайте компании.

Артем Геодакян/ТАСС

«Представлен российский смартфон на собственной операционной системе. Устройство получило название «Р-ФОН», а операционная система — «РОСА Мобайл», — сообщили в компании.

Отмечается, что это совместный проект двух технологических компаний — АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Смартфон станет доступен к заказу в 2024 году, заявки на покупку стартуют 18 декабря.

Новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах, именно так можно гарантировать максимальную безопасность данных, сообщили в компании.

Артем Геодакян/ТАСС

В смартфоне доступно 10 гб облачного хранилища и 128 гб внутренней памяти, он имеет стекло Gorilla Glass 5, обладает процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью в 8 гб. Смартфон оснащён камерой с 50 мп и светосильной диафрагмой F/1.8, селфи-камера — 16 мп и диафрагмой F/2.5. Ёмкость встроенного аккумулятора — 5000 мАч. Смартфон собирается в Саранске.

В устройстве есть встроенный сервис РОСА Контроль, который позволяет контролировать доступ к Сети и файлам, определять местоположение, изменять пароли и блокировать работу камеры и микрофона.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков опубликовал в своём Telegram-канале первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН».

ОС «РОСА Мобайл», отметил эксперт, основана на базе Linux, визуально напоминает «что-то среднее между iOS и Android», а также имеет совместимость с Android-приложениями. По словам Зыкова, компания заявляла цену на смартфон до 40 тысяч рублей, но точная цифра ещё неизвестна.