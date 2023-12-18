Каир, 18 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси избран на новый срок, сообщили 18 декабря в избирательной комиссии страны.

Станислав Красильников/ТАСС Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

В первом же туре президентских выборов ас-Сиси набрал 89,6% голосов. В голосовании приняли участие 66,8% избирателей, имеющих право голоса.

Подсчитаны голоса избирателей, находящихся как на территории страны, так и за её пределами, рассказал глава избиркома Египта Хазем Бадави. Пресс-конференцию транслировал телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Выборы прошли 10–12 декабря. Ас-Сиси будет занимать свой пост до 2029 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с действующим президентом Египта. Глава российского государства поделился с коллегой впечатлениями о визитах в ОАЭ и Саудовскую Аравию, совершённых в начале декабря, а также о состоявшихся в Москве переговорах с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, рассказали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества и выразили заинтересованность в его дальнейшем наращивании. Путин, как и в разговоре, состоявшемся в ноябре 2023 года, поблагодарил ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей из сектора Газа, а также в доставке туда гуманитарных грузов из России. Также он пожелал президенту Египта успеха на выборах.

Ас-Сиси родился в 1954 году в Каире. Он окончил Национальную военную академию Египта и занимал ряд должностей в армии страны. В 2012–2014 годах ас-Сиси возглавлял министерство обороны и Вооружённые силы Египта. Пост президента страны он занимает с 2014 года.