Москва, 18 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выпустила меморандум «О лженаучности астрологии», в котором призвала относиться к астрологии только как к развлечению.

Руслан Кривобок/РИА Новости

В документе указывается, что астрологи используют псевдонаучные обоснования для повышения доверия к себе. А распространённый в астрологии тезис о важности момента рождения человека, а не зачатия парадоксален.

«Однако в астрологии не предпринимается даже попыток объяснения этих механизмов, не говоря уже об их проверке. Тем самым астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений», — сказано в меморандуме.

Учёные предупредили, что применение астрологии может нести финансовые и психологические риски, а в случае медицинской астрологии ещё и риски для здоровья. В материале рекомендуется не полагаться на астрологию в принятии важных решений.

«Популярность астрологии объясняется не реальным влиянием небесных тел на судьбы людей, а психологическими причинами, позволяющими вводить людей в заблуждение, а также активной рекламой астрологических услуг», — резюмировали в материале.

Как передавало ИА Регнум, 29% жителей России ориентируются на гороскопы при принятии важных решений. Не верят в гороскопы и считают астрологию антинаучной 39%. Об этом свидетельствовали результаты опроса сервиса «Работа․ру».