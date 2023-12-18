Санкт-Петербург, 18 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Неизвестные залили монтажной пеной двери квартир, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, в Санкт-Петербурге. Возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 18 декабря в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в МВД сообщили, что петербургские полицейские ищут человека, который залил монтажной пеной дверь в квартиру в Красносельском районе. Накануне военкор Сапоньков написал в Telegram-канале, что по адресу его регистрации «испортили дверь, потом позвонили в телефон». Военкор Стешин также сообщил об испорченной пеной двери по месту его прежней регистрации в Петербурге.

«Петербургская полиция возбудила уголовные дела по фактам противоправных действий в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина», — сообщила Волк.

Она уточнила, что в Приморском районе действия злоумышленников квалифицировали как умышленные уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ), а в Красносельском районе — как хулиганство (статья 213 УК РФ).

Начальник управления МВД по Петербургу генерал-лейтенант полиции Роман Плугин взял эти дела под личный контроль. Правоохранители ищут свидетелей и очевидцев, а также изучают записи камер видеонаблюдения, добавила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве под домашний арест поместили мужчину, обвиняемого в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности военкора Александра Коца. По данным следствия, 7 ноября подозреваемый, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания Коца, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности военкора.

Ранее Коц сообщил, что не раз получал угрозы от неизвестных. Он пояснил, что к нему на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на «Миротворце», приходил неизвестный и хотел встречи с ним. Тогда супруга не открыла дверь. Военкор уточнил, что неизвестные писали в социальных сетях жене, дочери, звонили по телефону, чаще всего с украинских номеров.