Балаково, Саратовская область, 18 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. 50 лет исполнилось производственному комплексу «ФосАгро» в городе Балакове Саратовской области. Работников крупнейшего в регионе производителя минеральных удобрений поздравили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Как сообщает пресс-служба «ФосАгро», производство запустили в эксплуатацию в декабре 1973 года. Первой продукцией стала серная кислота, необходимая для производства минеральных удобрений. Сами удобрения стали выпускать в 1975 году. В непростой период 90-х годов балаковское предприятие не смогло адаптироваться к новым экономическим условиям. В 1998 году оно было остановлено, началась процедура банкротства. Новая веха в истории завода началась в 2001-м. Он вошёл в состав группы «ФосАгро» и не только полностью восстановил производство минеральных удобрений, но и начал выпуск монокальцийфосфата — кормовой добавки для животных и птиц. Основные подразделения были модернизированы, повышена их эффективность и безопасность.

Балаковский филиал АО «Апатит» в этом году стал победителем регионального конкурса «Инвестор года». На развитие предприятия «ФосАгро» направила рекордные 11,7 млрд рублей. В рамках корпоративной стратегии развития модернизирована одна из сернокислотных установок. Её производительность увеличена на 40%. Ранее введены в строй новые склады, модернизировано производство фосфорной кислоты. Цех фосфорных удобрений начал выпуск гранулированного сульфата аммония. В период с 2019 по 2023 год в развитие балаковского производственного комплекса в целом компания направила более 28 млрд рублей. Планируется, что в ближайшие пять лет объём инвестиций в производственный комплекс превысит 40 млрд рублей.

Как отметил Роман Бусаргин, балаковский филиал АО «Апатит» сегодня — это «мощное, современное предприятие, которое обеспечивает ежегодный рост объёмов производства, сохраняя неизменно высоким качество продукции».

«Ваше предприятие по праву занимает достойное место среди российских промышленных организаций, — заявил он, поздравляя с юбилеем трудовой коллектив. — Вас отличают ежегодный рост объёмов производства, сохранение высокого качества и безопасности выпускаемой продукции». «Важно, что вы нацелены на постоянное развитие, реализацию новых инвестиционных проектов, осваивание дополнительных производственных мощностей. Ваша деятельность открывает новые возможности для саратовского агропромышленного комплекса. Высококачественные минеральные удобрения, современные технологические решения в сельском хозяйстве вносят вклад в развитие регионального АПК и экономики Саратовской области. Многочисленные успехи и достижения балаковского филиала АО «Апатит» — заслуга коллектива. Большое спасибо за неоценимый вклад в развитие и социальной сферы. Могу сказать, что «ФосАгро» — наш самый надёжный партнёр», — подчеркнул губернатор Саратовской области.

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил сотрудникам предприятия государственные награды, почётные грамоты и благодарности. Он отметил важность их заслуг в обеспечении продовольственной безопасности страны и социально-экономическом развитии региона. «Славная история предприятия — это образец успешного роста, основанного на самоотдаче и профессионализме специалистов и управленцев, — заявил он. — Вы работаете на высокотехнологичном предприятии. Здесь реализованы самые современные технологии. Предприятие стало одной из главных точек роста Саратовской области и всего Приволжского федерального округа. И это получилось благодаря активному и эффективному управлению, профессионализму и самоотдаче сотрудников. У вас выстроена система научно-технического и социального обеспечения производства, и это тоже очень важно».

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха электроснабжения Мясум Шафеев. Он работает на предприятии 40 лет и является представителем производственной династии. Мясум Шафеев не только внёс огромный личный вклад в стабильную работу подразделения, но и как наставник помог становлению целого ряда перспективных молодых сотрудников.

Успехи уходящего года оценил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. «Могу с уверенностью сказать: мы поработали хорошо. Вы ежегодно производите более 2,3 млн тонн готовой продукции. И эта планка будет постепенно повышаться. Я говорю это, опираясь на результаты и ход модернизации, которая уверенно выходит на третий виток», — отметил он в обращении к балаковским химикам. Михаил Рыбников подчеркнул, что самой главной ценностью для руководства компании являются работники. Для них создаются комфортные условия труда, повышается заработная плата, в рамках лучшего в отрасли коллективного договора обеспечиваются полноценные социальные гарантии.

Налоговые отчисления «ФосАгро» в консолидированный бюджет Саратовской области в этом году вновь превысили 2,2 млрд рублей. Кроме того, компания направила на благоустройство Балакова более 370 млн рублей, продолжает реализацию в городе масштабных проектов в сферах образования, детского и профессионального спорта, культуры, здравоохранения. За последние годы на эти цели было выделено более 4,5 млрд рублей.

«Социально-ответственная деятельность — важный вектор развития, заданный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил Комаров. — Считаю, что «ФосАгро» — компания, на которую можно равняться. Самой высокой оценки заслуживает проект ДРОЗД. Благодаря ему тысячи детей и молодых людей добиваются успеха. Важно, что компания заботится и о тех, кто живёт в городах, где расположены её предприятия. «ФосАгро» активно участвует в создании комфортной городской среды. Мы признательны за решение стать нашим партнёром по Фонду содействия развитию гражданского общества. Уверен, что вместе мы сделаем многое для детей и молодёжи».

Он дал старт V новогоднему турниру по дзюдо на призы «ФосАгро» в рамках её ключевого социального проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Также полпред президента РФ познакомился с образовательным проектом «ФосАгро-школа», который в Балакове реализуется на базе подшефной школы №25. Ученики углублённо изучают точные и естественные науки, поступают в вузы на технические специальности и по окончании вуза приходят работать на предприятия «ФосАгро». В балаковском филиале АО «Апатит» работают уже 25 молодых сотрудников — бывших выпускников профильных классов. Гордость школы — проектно-исследовательская лаборатория, в которой ребята погружаются в исследования по различным направлениям, занимаются робототехникой, осваивают 3D-технологии.

«Ежегодно наши ученики создают и защищают более 200 проектов. Наши ребята побеждают во всероссийских и региональных олимпиадах по различным предметам, пять выпускников «ФосАгро-классов» имеют патенты на собственные изобретения. Мы гордимся нашими воспитанниками и сотрудничеством с компанией «ФосАгро». Вместе мы делаем 25-ю школу одной из лучших в области, а наших детей — счастливыми и образованными», — рассказала Игорю Комарову во время экскурсии директор СОШ №25 Елена Теплова.

По словам генерального директора компании Михаила Рыбникова, первоначальный инвестиционный проект развития балаковского комплекса, утверждённый три года назад, был пересмотрен и укрупнен, а финансирование увеличено с 15,6 до 27 млрд рублей. Обновленная инвестпрограмма предусматривает применение новых технических решений с использованием наилучших доступных технологий. «Сейчас уже активно идёт реализация третьего этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK и увеличением валового объёма выпуска готовой продукции. К 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе мощности по производству почти 1 млн тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 млн тонн DAP. В результате реализации третьего этапа общий объём выпуска продукции Балаковским комплексом может увеличиться на 28%, в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции», — рассказал Михаил Рыбников и подчеркнул, что создаваемые в Балакове производственные линии будут ориентированы на удовлетворение растущих потребностей отечественных аграриев.