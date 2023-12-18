Батайск, Ростовская область, 18 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Семья погибшего при освобождении Марьинки (ДНР) солдата ВС РФ Романа Рудакова получила несколько звонков с угрозами расправы и обратилась в полицию, сообщил 18 декабря Telegram-канал RT со ссылкой на осведомлённый источник.

Кадр из видео Солдат ВС РФ Роман Рудаков

По этим данным, звонки и сообщения, в том числе с украинских номеров, стали поступать после появления в СМИ информации о подвиге группы, в которую входил Рудаков, и о его последней просьбе. Семья Рудакова живёт в Батайске Ростовской области. Близкие погибшего были вынуждены сменить номера телефонов.

Как передавало ИА Регнум ранее, 17 декабря газета «Молот» со ссылкой на источник в командовании полка сообщила, что на стене дома в Марьинке нашли запись с последней просьбой Рудакова — позаботиться о его родных. Надпись была обнаружена, когда после освобождения Марьинки российские военные приступили к зачистке территории. В подвале одного из домов нашли надпись и девять тел погибших российских бойцов. Тела направили на ДНК-экспертизу.

Предполагается, что штурмовая группа попала в засаду. Бойцы держали оборону до последнего патрона. Камень с надписью намерены извлечь и хранить в штабе части рядом со знаменем. Специалисты Ростовского областного музея краеведения проведут консервацию послания.

После появления этих данных в социальных сетях опубликовали ранее записанный сюжет ростовского телевидения, в котором Рудаков показывает полученную им повестку. Отправляясь в зону СВО через три месяца после окончания срочной службы, боец говорил, что Родину надо защищать. Он также отметил, что перед отправкой на фронт испытывает страх, и подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

Бывшая классная руководительница Рудакова рассказала журналистам, что тот со школьных лет заботился о своём больном брате, а после того, как отцу пришлось оставить работу, стал помогать семье и не забывал о родных, даже находясь на передовой.

Ряд общественных деятелей выразили восхищение героизмом бойцов группы, отметили, что просьба солдата непременно будет выполнена, и выступили с предложениями увековечить его память. Депутат Мосгордумы Андрей Медведев предложил назвать в честь Рудакова одну из улиц в Батайске. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что депутаты уже связались с семьёй бойца и что власти Ростовской области окажут близким Рудакова всю необходимую помощь.