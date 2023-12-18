Москва, 18 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение в сторону области по реконструированному Дмитровскому путепроводу через пути МЦД-3 в районе станции «Петровско-Разумовская».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Хороший подарок к Новому году для москвичей: закончили очень сложный объект — путепровод на Дмитровке (Дмитровское шоссе. — Прим. агентства «Москва»), который пересекает МЦД-3», — заявил градоначальник. По его словам, старый путепровод был аварийный, и его пришлось снести. Вместо него построили временный путепровод, а сейчас — основной. «Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области. До Нового года запустим три полосы в сторону центра. После демонтажа временного путепровода полностью в I квартале следующего года запустится четвёртая полоса. Так что движение на Дмитровке будет полностью восстановлено», — сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в целях устранения проблемных участков на Дмитровском шоссе был проведён огромный комплекс работ.

«По Дмитровке были проделаны огромные работы. За МКАД, в сторону области построен огромный путепровод. Реконструирована часть дороги до Московской области. По сути дела, это последний этап реконструкции этой важнейшей для города магистрали», — отметил мэр.

Реконструкция путепровода была начата в 2020 году. В ходе работ были полностью заменены опоры и пролётные строения Дмитровского путепровода длиной 312 м с четырьмя полосами движения в каждом направлении. Кроме того, был реконструирован примыкающий участок Дмитровского шоссе протяженностью 382 м с четырьмя полосами для движения в каждом направлении. Построены однополосные съезды с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе и с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду.

Всего с учетом готовящихся к запуску участков в рамках проекта будет построено и реконструировано 1,4 км дорог. По окончании работ время проезда по Дмитровскому шоссе уменьшится на шесть минут. Для снижения уровня шума вдоль основного хода Дмитровского шоссе в районе жилых домов установят защитные экраны протяжённостью 91 м.

Всего за последние годы власти города провели реконструкцию либо построили заново 21 автомобильный путепровод через пути железной дороги, в планах на ближайшие пять лет — еще 17 путепроводов.