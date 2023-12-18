Киев, 18 декабря, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Киевское метро готовится к ремонту на участке синей ветки в районе транспортного узла на «Почайной». Об этом 18 декабря заявил заместитель начальника подземки Дмитрий Пинчук украинскому изданию «Телеграф».

Андрей Ратмиров/ТАСС

«Из-за физического износа и необходимости улучшить эксплуатационные характеристики требует проведения планового капремонта участок тоннелей по первому главному пути (между станциями) «Почайна» и «Тараса Шевченко», — сказал Пинчук.

Он добавил, что предприятие ведёт закупку проектных работ, за участком постоянно следят.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря украинские СМИ сообщили о закрытии нескольких станций киевского метро, которые затопило из-за разгерметизации. В результате движение электропоездов на синей ветке метрополитена в Киеве перекрыли.

Позднее в этот же день пресс-служба киевской прокуратуры сообщила о начале досудебного расследования по факту служебной халатности после подтопления тоннелей синей ветки метро и остановки движения поездов на шести станциях. По предварительной информации, это произошло из-за разгерметизации тоннеля метро и появления трещин в его стенах.

Обрушение метро в Киеве является сигналом о полном разрушении инфраструктуры. Такое заявление сделал глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он пояснил, что инфраструктурой в стране никто не занимается, она полностью разрушена. Он дал совет жителям Киева не верить заявлениям властей о восстановлении метро за шесть месяцев. По его мнению, ремонт затянется из-за недостатка средств и управленческих проблем.