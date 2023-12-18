* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва скитается по миру из-за любви к мужу, шоумену Максиму Галкину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), заявил в интервью aif.ru актёр театра и кино Станислав Садальский.

Александр Щербак/ТАСС Певица Алла Пугачёва

«Любовь зла. Есть такая русская поговорка?» — заявил Садальский, комментируя поведение певицы.

По его словам, Пугачёва — «раба любви» и вынуждена повсюду следовать за своим супругом. При этом он добавил, что ей очень комфортно с мужем, ведь её так никто не баловал и не осыпал деньгами, как Галкин.

Как передавало ИА Регнум, певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия.

В ноябре пару заметили на Кипре. Недавно Пугачёвой стало плохо в одном из кипрских магазинов. По словам одного из посетителей, он с трудом узнал российскую певицу, так неважно она выглядела.

Также сообщалось, что Пугачёву во время её кратковременного визита в Россию в ноябре в течение часа допрашивали пограничники. Певица рассказала, что жить за границей тяжело и в ментальном, и в материальном смыслах. После общения с пограничниками она подарила на память сотрудникам погранслужбы в Псковской области свои портреты с автографом. При этом отмечалось, что Примадонна сильно переживала, что её не пропустят на родину.