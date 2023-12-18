Санкт-Петербург, 18 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Пловец из Обнинска Михаил Вековищев появился на старте заплыва баттерфляем в Санкт-Петербурге в традиционной русской рубахе. Свой наряд спортсмен назвал «отсылкой» к решению Международного олимпийского комитета (МОК)».

Кадр из видео «Матч! Страна»

Уточняется, что перед тем как Вековищев взял серебро в заплыве на дистанции 200 метров баттерфляем на кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге, спортсмен вышел на старт в традиционном русском наряде.

«Мой костюм — отсылка к решению МОК» — пояснил пловец.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МОК объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Организация запретила демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии и отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

Позднее в этот же день министр спорта России Олег Матыцин назвал дискриминационными условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду в Париже. Он уточнил, что такой подход наносит ущерб самим Олимпийским играм и является абсолютно неприемлемым.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что спортсмены из России будут самостоятельно решать, ехать ли им на летние Олимпийские игры 2024 года. Дипломат уточнила, что её не удивила публикация критериев МОК, так как цель тех, кто это делает, — нанести России как можно больший ущерб во всём.