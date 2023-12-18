Санкт-Петербург, 18 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Житель Петербурга, погибший от падения наледи в Калининском районе города, вопреки ранее появившейся информации не работал дворником, а наледь, предположительно, упала с самостоятельно переоборудованного балкона, сообщили 18 декабря «РИА Новости» в пресс-службе районной администрации.

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Ранее 18 декабря сообщалось об обнаружении тела погибшего у дома №10 по проспекту Мечникова. Предполагалось, что жертвой стал сотрудник жилищно-коммунальных служб. Эти сведения опровергли и в городской прокуратуре.

«Это не дворник. Погиб мужчина 1992 года рождения, который около пяти утра вышел в один из магазинов, расположенных на первом этаже дома», — цитирует агентство заявление представителя надзорного ведомства.

По этим данным, наледь, вероятно, упала на мужчину с крыши застекленного балкона на седьмом этаже, который жильцы переоборудовали самостоятельно. По информации «Фонтанки», сотрудники правоохранительных органов уже пригласили владельца этой квартиры «на беседу».

Дом имеет плоскую крышу, очистка карнизных свесов от снега и наледи проводилась за два дня до трагедии, рассказали, в свою очередь, в районной администрации.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в прокуратуре Калужской области сообщили о гибели семилетнего ребёнка в результате падения снега с кровли одноэтажного жилого дома в Кондрово. Ребёнок гулял во дворе, когда с крыши частного одноэтажного дома сошёл снег и завалил его. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что скорая помощь прибыла на вызов через 14 минут, но помочь ребёнку не удалось, так как травмы были несовместимы с жизнью.

Также 17 декабря сообщалось об обрушении крыши двухэтажного жилого дома в Орле. В прокуратуре региона заявили, что, по предварительным данным, причиной стало скопление на крыше снега и наледи и что управляющая компания и администрация города Орла не проводили надлежащих противоаварийных мероприятий.