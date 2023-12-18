Херсон, 18 декабря, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Владимир Путин принял участие в XXI съезде «Единой России», участники которого единогласно поддержали его выдвижение в качестве кандидата на должность президента на выборах 2024 года.

ER.ru «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Путина на выборы

Лидер партии Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» будет активно участвовать в президентских выборах и задействует весь свой опыт для победы действующего главы государства. По словам Медведева, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме, пишет newsnn.ru.

В свою очередь, президент поблагодарил «Единую Россию» за надёжную поддержку, он назвал этот момент крайне важным. Также Путин напомнил, что вместе с единороссами ему довелось пройти серьёзные испытания, при этом были достигнуты совместные значительные успехи. Впереди, по его словам, ещё много работы на благо государства.

Ключевыми задачами президент назвал укрепление экономики, работу в социальной сфере, повышение научно-технического потенциала и консолидацию общества. Он отметил, что партии предстоит много работать с ветеранами СВО, лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами. Ещё он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи.

Подчеркнул российский лидер и необходимость развития народной программы ЕР и поручил включать в предвыборные программы ответы на обращения граждан. Речь идёт о первичном звене здравоохранения, строительной сфере, спортивной инфраструктуре и не только.

Официальный партийный сайт ER.RU пишет, что секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уверен: за решение о поддержке президента выступает абсолютное большинство россиян. Он акцентировал внимание на том, что члены партии примут активное участие в предстоящих выборах и будут пресекать любые попытки провокаций и влияния на президентскую кампанию извне.