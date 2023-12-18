Ньон, Швейцария, 18 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой определились все пары участников этой стадии турнира.

Global Look Press/Guillermo Martinez/Keystone Press Agency Футболист Тони Кроос

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24 выглядят следующим образом:

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания);

«Порту» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);

«Интер» (Италия) — «Атлетико» (Испания);

ПСЖ (Франция) — «Реал Сосьедад» (Испания);

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия);

ПСВ (Нидерланды)— «Боруссия Дортмунд» (Германия);

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Мадрид» (Испания);

«Копенгаген» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 13–14, 20–21 февраля 2024 года, ответные встречи пройдут 5–6, 12–13 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря стали известны все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. В плей-офф турнира с первых мест в своих группах вышли «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона» и «Реал», «Бавария» и «Боруссия Дортмунд». Со вторых мест в 1/8 финала пробились «Копенгаген», ПСВ, ПСЖ, «Наполи», «Интер», «Лацио», «Лейпциг» и «Порту».