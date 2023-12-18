В Ивановской области восьмилетний мальчик погиб, попав под трактор
Иваново, 18 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Ивановской области восьмилетний мальчик погиб после того, как попал под работающий трактор. Об этом 18 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что инцидент произошёл утром 17 декабря в посёлке Каменка. Дедушка погибшего ребёнка оставил трактор без присмотра.
«Ученик второго класса, находясь возле фермы, полез под работающий трактор, в результате чего его намотало на вращающийся вал отбора мощности», — приводит телеканал слова собеседника.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в Москве трактор переехал женщину, она оказалась под колёсами транспортного средства. ЧП произошло в Погонном проезде в Восточном административном округе Москвы. Спецтехника принадлежит ГБУ «Жилищник». Пострадавшая женщина также является сотрудником этой организации.