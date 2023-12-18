Иваново, 18 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Ивановской области восьмилетний мальчик погиб после того, как попал под работающий трактор. Об этом 18 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Семен Антонов/ТАСС

Отмечается, что инцидент произошёл утром 17 декабря в посёлке Каменка. Дедушка погибшего ребёнка оставил трактор без присмотра.

«Ученик второго класса, находясь возле фермы, полез под работающий трактор, в результате чего его намотало на вращающийся вал отбора мощности», — приводит телеканал слова собеседника.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря в Москве трактор переехал женщину, она оказалась под колёсами транспортного средства. ЧП произошло в Погонном проезде в Восточном административном округе Москвы. Спецтехника принадлежит ГБУ «Жилищник». Пострадавшая женщина также является сотрудником этой организации.