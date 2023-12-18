София, 18 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит газа из России, трансляция велась 18 декабря на официальном сайте Народного собрания.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Отмечается, что депутаты приняли такое решение после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.

По словам лидера болгарской партии «Продолжаем перемены» Кирила Петкова, София вернётся к плану внедрения тарифов после разработки «всеобъемлющего механизма» совместно с ЕК.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Болгарии ввели новый налог на транзит российского газа в Европу. Размер оплаты за импорт и транзит газа составлял 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Налог брали как с природного газа в газообразном состоянии, так и с СПГ (сжиженного природного газа).

Премьер-министр Болгарии Николай Денков 16 декабря рассказал, что Будапешт предупредил Софию о блокировке вступления в Шенген, если та не снизит налог на российский газ.