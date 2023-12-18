Парламент Болгарии проголосовал за отмену тарифов на транзит газа из РФ
София, 18 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Народное собрание Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит газа из России, трансляция велась 18 декабря на официальном сайте Народного собрания.
Отмечается, что депутаты приняли такое решение после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.
По словам лидера болгарской партии «Продолжаем перемены» Кирила Петкова, София вернётся к плану внедрения тарифов после разработки «всеобъемлющего механизма» совместно с ЕК.
Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в Болгарии ввели новый налог на транзит российского газа в Европу. Размер оплаты за импорт и транзит газа составлял 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Налог брали как с природного газа в газообразном состоянии, так и с СПГ (сжиженного природного газа).
Премьер-министр Болгарии Николай Денков 16 декабря рассказал, что Будапешт предупредил Софию о блокировке вступления в Шенген, если та не снизит налог на российский газ.