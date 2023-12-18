Ростов-на-Дону, 18 декабря, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Ростовский областной суд приговорил к 6 годам и 11 месяцам колонии Павла Николина, который обстрелял полицейских в Новошахтинске в декабре 2022 года.

Александр Кондратюк/РИА Новости

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить Николину окончательно 6 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — сказал судья, слова которого передаёт «РИА Новости».

Инцидент со стрельбой произошёл 6 декабря 2022 года в городе Новошахтинске Ростовской области. Сообщалось, что мужчина в камуфляже открыл огонь из ручного пулемёта по полицейским. Один из стражей порядка был ранен, после чего стрелок скрылся с места преступления. Его задержали и возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь представителей органов власти и незаконном обороте оружия.

Стрелявшим оказался Павел Николин, который, с его слов, служил в группе «Вагнер». Он рассказал журналистам, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересёк границу, и думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.