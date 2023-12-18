Марьинка, ДНР, 18 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Боец ВС РФ 21-летний Роман Рудаков, оставивший последнюю просьбу на стене дома в Марьинке (ДНР), со школьных лет заботился о своём больном брате Алексее, рассказала 19 декабря его классный руководитель Марина Николаевна.

Добровольцы, волонтеры и военные корреспонденты Русской Весны Боец Роман Рудаков

«Рома очень переживал за брата, у Лёши были проблемы со зрением, ему трудно было читать, тяжело давался ряд предметов. К нам в класс приходила их старшая сестра, разговаривала с ребятами, просила, чтобы они не задевали Лёшу. Рома всегда защищал брата, стоял за него горой», — сказала учительница в разговоре с «MK.RU».

Она рассказала, что после того, как отец Романа из-за болезни сердца перестал работать, мальчик стал помогать матери. Он не забывал о родных, даже находясь уже в зоне СВО, отметила учительница.

«Позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»

17 декабря газета «Молот» со ссылкой на источник в командовании полка сообщила, что на стене дома в Марьинке нашли запись с последней просьбой Рудакова — позаботиться о его родных. Написанное маркером на кирпичной стене предсмертное письмо было обнаружено 12 декабря.

«Кто меня найдёт позаботьтесь о моей матери сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написал боец на белом кирпиче.

После освобождения Марьинки российские военные приступили к зачистке территории. В подвале одного из домов нашли указанную надпись и девять тел погибших российских бойцов. Тела направили на ДНК-экспертизу. Предполагается, что штурмовая группа попала в засаду, и связь с бойцами была потеряна. Они держали оборону до последнего патрона.

Камень будет извлечён, он будет храниться в штабе рядом со знаменем части. Специалисты Ростовского областного музея краеведения намерены провести консервацию послания. Кирпич для этого пропитают спецраствором.

«Надо Родину защищать»

Сообщалось, что в последний раз Рудаков выходил на связь с родными в июле 2023 года. С того времени его и его сослуживцев считали пропавшими без вести.

В социальных сетях опубликовали ранее записанный сюжет ростовского телевидения, в котором Рудаков показывает полученную им повестку. Отправляясь в зону СВО через три месяца после окончания срочной службы, боец говорил, что Родину надо защищать.

«Повестка пришла вчера, пришёл человек — вручил повестку. Мать была не рада, но что мы могли сделать? Надо Родину защищать. Или мы, или они. Если сейчас никто не будет защищать, то они уже здесь будут», — сказал Рудаков.

Он отметил, что перед отправкой на фронт испытывает страх, и подчеркнул, что это чувство можно и нужно побороть.

«Страшно только за семью, как они переживают. А за себя — ну как Бог даст», — сказал боец.

Родные навсегда

Семье Рудакова после появления в СМИ сообщений о подвиге группы начали поступать угрозы, в том числе с украинских телефонных номеров, сообщал RT. Близкие погибшего бойца обратились в полицию.

После появления сообщений о смерти и последней просьбе Рудакова целый ряд общественных деятелей выразили восхищение героизмом бойцов группы, а также отметили, что просьба солдата непременно будет выполнена.

Также высказывались предложения увековечить его память. В частности, депутат Мосгордумы Андрей Медведев предложил назвать в честь Рудакова одну из улиц в Батайске.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что депутаты уже связались с семьей бойца. Власти региона окажут близким Рудакова всю необходимую помощь, отметила Кузнецова. В России своих не бросают, а защитники — «родные навсегда», подчеркнула она.