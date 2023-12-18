Москва, 18 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 25 беспилотников противника, сообщили 18 декабря в Министерстве обороны.

РИА Новости /РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Горловка, Берестовое, Спорное Донецкой Народной Республики и Алешки Херсонской области, а также два реактивных снаряда HIMARS производства США», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 18 декабря в ведомстве сообщили, что ВС РФ в минувшие сутки поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Потери ВСУ на краснолиманском направлении в этом период составили до 220 человек, на донецком направлении — до 190 человек.

16 декабря Конашенков заявил, что российские войска за сутки сбили вертолёт Ми-8 и 49 беспилотников ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, силы ПВО за это время перехватили десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

17 декабря в Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотников ВСУ на три российских региона — Липецкую, Волгоградскую и Ростовскую области. Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона самолётного типа. Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал, большую часть дронов уничтожили. С аналогичными заявлениями выступили и власти двух других регионов.