Москва, 18 декабря, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Никакой новой пандемии микоплазменной инфекции нет, новых мутаций в известных штаммах не выявлено. Об этом 18 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА Регнум

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету. Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», — сказала Попова.

Она добавила, что нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция стала полностью устойчивой к препаратам.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря Попова заявила, что микоплазменной инфекции не дали распространиться в России, ужесточение эпидемиологических мер не требуется. По её словам, к середине ноября групповые случаи с микоплазменной инфекцией в стране сошли на нет.

В Роспотребнадзоре 6 декабря сообщили о первых случаях заболевания микоплазменной инфекцией в России. Отмечалось, что сотрудники надзорной службы устанавливают и расследуют все групповые случаи заболевания. Также ведётся комплексная лабораторная диагностика, организуются противоэпидемические мероприятия.

Комментируя выявление первых случаев заболевания микоплазменной инфекцией, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что микоплазменная инфекция абсолютно управляема, препаратов против неё достаточно. Он уточнил, что диагностика, течение болезни и клиника понятны специалистам.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с ИА Регнум сообщил, что перенёсший микоплазменную пневмонию человек может столкнуться с осложнениями при заражении коронавирусом. Он отметил, что микоплазменная пневмония имеет свои отличительные особенности, а её последствия могут крайне негативно проявиться в будущем, особенно при заражении коронавирусом.