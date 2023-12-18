Киев, 18 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в его кабинете было обнаружено прослушивающее оборудование, пишет 18 декабря украинское издание «Страна․ua».

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный (в центре)

«Скажу вам так: это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нём вчера в ходе проверки нашли прослушку. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли», — приводит слова Залужного издание.

Также главком ВСУ добавил, что прослушку нашли не только у него.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ информировали, что в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства. Кроме того, появились сведения, что аналогичные устройства были обнаружены у подчинённых Залужного.

Позднее в Службе безопасности Украины подтвердили эти данные. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». В СБУ отметили, что обнаруженное устройство, согласно предварительному осмотру, находилось в нерабочем состоянии.

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр позднее уточнила, что секретная информация ранее неоднократно утекала из военных штабов киевского режима в результате прослушки. Данные получали публичную огласку, добавила она.

Прослушка главнокомандующего ВСУ и его подчинённых могла быть организована как киевским режимом, так и Россией, также нельзя исключать, что информация передавалась на Запад, заявил, в свою очередь, политолог Дмитрий Журавлёв.