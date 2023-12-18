Москва, 18 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 270 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года в результате боевых действий Киева. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 18 декабря на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

Сергей Аверин/ РИА Новости

«Хотим отметить, что растут цифры детей, пострадавших от действий со стороны Киева», — сказал Мурашко.

Он сообщил, что по состоянию на 15 ноября 2023 года на территории ДНР из-за обстрелов и боевых действий пострадали 663 ребёнка, четверым установлена инвалидность. Чаще всего у пострадавших фиксировали минно-взрывные травмы, огнестрельные ранения и сочетанные травмы. Погибли 214 детей.

В ЛНР получил ранения 191 ребёнок, ещё 57 погибли. Инвалидность установлена 71 ребёнку. В Херсонской области пострадали 35 детей, шестеро из них погибли. В Запорожской области пострадали десять детей.

Мурашко отметил, что данные по числу пострадавших и погибших могут быть не полными из-за задержек со сбором статистики.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска стали чаще применять беспилотники, сбрасывающие взрывные устройства, для атак на мирное население Донбасса. Так, семь человек пострадали в Донецке в результате атаки дронов 9 декабря.

В сентябре шестилетняя девочка погибла в результате удара ВСУ по ТРЦ «Донецк-Сити». Она получила тяжёлое ранение и позднее скончалась.