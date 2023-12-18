Москва, 18 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) с 50-летием создания службы, говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Поздравляю вас с 50-летием создания Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. За прошедшие годы ФСТЭК накопила солидный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла огромный вклад в обеспечение национальной безопасности страны», — сказано в сообщении.

По словам российского лидера, ФСТЭК имеет важные задачи, которые требуют основательных знаний, ответственного подхода к делу, неукоснительного выполнения профессиональных обязанностей.

«Подчеркну, сегодня, в условиях глобальных вызовов, повышения уровня информатизации общества, развития цифровизации значимость вашей службы неуклонно возрастает», — отметил Путин.

Президент России пожелал работникам и ветеранам ведомства успехов и доброго здоровья.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 1 декабря провёл заседание с постоянными членами Совета безопасности, темой которого стало влияние достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.

В июле российский лидер назвал главные элементы технологического суверенитета России и призвал к развитию собственных компетенций в критически важных отраслях развития. По его словам, речь идёт в том числе о собственном оборудовании, программном обеспечении, элементной базе и непосредственно работающих со всем этим кадрах. Для этого также необходимо перевести экономику и социальную сферу на новые принципы работы.