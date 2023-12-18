Москва, 18 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Московский городской суд смягчил приговор основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, снизив его на полгода обоим фигурантам. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Евгений Одиноков/РИА Новости Зиявудин Магомедов

В материале сказано, что апелляционный суд решил снизить срок основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову по уголовному делу о преступном сообществе и хищениях бюджетных средств в размере 11 млрд рублей с 19 до 18,5 года и с 18 до 17,5 года соответственно.

«Приговор суда первой инстанции в отношении Магомедова Зиявудина изменить, окончательное наказание в виде 18 лет и 6 месяцев», — цитирует агентство слова судьи.

Своим решением суд отклонил апелляционные жалобы защиты Магомедовых, просившей об отмене приговора и вынесении оправдательного, говорится в тексте.

Сообщается, что другого фигуранта дела — бывшего начальника департамента экономической безопасности Объединённой зерновой компании Романа Грибанова, осуждённого на 10 лет колонии строгого режима, — суд освободил из-под стражи в связи с отбытием части срока и снятием части эпизодов из-за истечения срока давности.

Кроме того, в связи с отбытием наказания был освобождён гендиректор «Энергия-М» Юрий Петров, который также проходил по делу группы «Сумма».

Как передавало ИА Регнум, братья Магомедовы были арестованы весной 2018 года. В октябре 2020 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена из Дагестана, совладельца группы «Сумма», и его брата.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 11 миллиардов рублей.

Тогда суд признал его виновным в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов в период с 2010 по 2016 год.

Также Магомедову было назначено ограничение свободы сроком на два года и штраф в размере 2,5 млн рублей.

Кроме того, суд лишил бизнесмена государственных наград ― ордена Дружбы и ордена Почёта.

Его брат Магомед Магомедов, бывший член Совета Федерации, получил 18 лет колонии строгого режима со штрафом в 2,5 млн рублей и ограничением свободы на два с половиной года.