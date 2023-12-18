Миллерово, Ростовская область, 18 декабря, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Российских бойцов, которые возвращались из отпуска в зону спецоперации, отказались заселять в ростовский отель, пишет 18 декабря «KP.RU» со ссылкой на заявление женщины, занимающейся перевозками.

Известия/ Эдуард Корниенко

По её словам, бойцы планировали переночевать в Ростовской области, после чего отправиться на службу в зону СВО. Женщина забронировала для них трёхместный номер в гостинице в городе Миллерово. Однако, когда водитель привёз мужчин, заселять их отказались. Она подчеркнула, что мужчины были трезвыми.

В отеле подтвердили информацию, объяснив отказ тем, что военные якобы нарушают порядок и мешают другим посетителям.

Как передавало ИА Регнум, в мае гостиница в Самаре отказала в заселении военнослужащему, аргументируя это тем, что они не в праве оформлять постояльцев по военному билету. Персонал гостиницы не принял во внимание факт того, что документом, удостоверяющим личность солдата, является военный билет, а паспорта военнослужащих хранятся в войсковой части.

Общественность начала активно разбираться в инциденте. Член СПЧ Кирилл Кабанов решил направить информацию для проверки в Следственный комитет России.

Президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России» 17 декабря заявлял, что участники спецоперации, волонтёры, педагоги, медики — это опора России.