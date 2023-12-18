Москва, 18 декабря, 2023, 13:24 — ИА Регнум. У певицы Аллы Пугачёвой есть право вернуться в Россию, а у российских граждан — право её не любить. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила 17 декабря в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алла Пугачева

Осенью прошлого года покинувшая Россию Пугачёва назвала своих недоброжелателей и тех, кто её критиковал, холопами и рабами. За этим последовала новая волна критики, после чего певица заявила, что любит и жалеет российский народ, для которого она всю жизнь «жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

По словам Симоньян, Пугачёву больше всего волнуют финансы и она лукавит, когда говорит о своей преданности жителям России. Симоньян напомнила, что певица, выступая на родине, заработала на замки, получила огромное количество денег и обзавелась несколькими гражданствами.

«Дай Бог ей здоровья! Она жертвовала собой, она мать Тереза», — с иронией отметила журналистка.

Симоньян предположила, что Пугачёва всё-таки вернётся в Россию. У неё есть российское гражданство и есть такое право.

«Она гражданка России, имеет право возвращаться, а мы имеем право ее не любить», — добавила журналистка.

Как сообщало ИА Регнум, семейство Пугачёвой перебралось из России в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Вскоре после атаки ХАМАС на еврейское государство и начала боевых действий в регионе они покинули и эту страну.

В ноябре Пугачёва на несколько дней приезжала в Россию. Так, 4 ноября её чёрный Rolls Royce заметили в Твери. Потом певица уехала в Латвию.

В начале декабря Пугачёву и её мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заметили гуляющими на Кипре. Позднее знакомый певицы сообщил, что супруги нашли новое место жительства. Они планируют уехать с Кипра и после новогодних праздников перебраться в Лондон.