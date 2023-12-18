Москва, 18 декабря, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Западные страны были полны решимости вступить в более масштабное противостояние с Россией в арктической зоне, так как не верили в превосходство российского оружия, но наличие гиперзвукового комплекса «Авангард» заставило их остановиться. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее британская газета Mirror опубликовала материал, в котором отметила, что западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению российских сил на ракетный комплекс «Авангард». По информации издания, комплекс способен поразить множество удалённых целей менее чем за 30 минут.

Военный политолог объяснил, с чем связан такой испуг западного сообщества перед российским оружием и почему именно сейчас на него обратили пристальное внимание. Тем более что президент России Владимир Путин анонсировал выпуск «Авангарда» ещё в 2018 году.

«Они подумывали о том, чтобы втягиваться в конфликт против России. Причём здесь может идти речь не только об Украине. Есть ещё вопросы по Арктике. Они уже провели совместные британско-норвежские учения, и у них есть мысли, чтобы вместе с США и Северной Европой, а также Великобританией вступить в конфликт с Россией ради того, чтобы отнять арктические рубежи или создать преграды на Северном морском пути. Они уже были полны решимости, но осознали, как Россия может ответить», — поделился Перенджиев.

По его мнению, западные страны долгое время не могли поверить в мощь и технические характеристики ракетного комплекса. У «Авангарда» есть огромное число преимуществ и сильных сторон. Комплекс оснащён управляемым боевым гиперзвуковым блоком, запускается при помощи межконтинентальной баллистической ракеты. Боевой блок «Авангарда» способен разогнаться до 9,5 км/с (около 28 Мах), что весьма серьёзно. Комплекс предназначен для преодоления противоракетной обороны противника, уточнил Перенджиев.

«Опасения британцев и американцев заключаются в том, что они были убеждены, что это всё наши сказки и фейки, в это не верили. Но когда они поняли, что «Авангард» — это такая система, которая вмиг может уничтожить целые крупные острова и части материков, что защититься от этого невозможно, то тут их всё очень сильно напугало», — добавил военный политолог.

По его мнению, серьёзно напугало западное сообщество не только само оружие, но и факт, обозначающий техническое превосходство России. «Ядерный зонтик», которым планировали эффективно прикрываться страны НАТО и их союзники, стал казаться уже не такой надёжной защитой.

«В итоге сейчас поведение западных стран, особенно Великобритании, можно прокомментировать строчками из известной песни, когда герой просит: «Пока ещё не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза», — заключил Перенджиев.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Popular Mechanics заявило, что Россия наводит ужас на США по разработкам и постановке на вооружение нескольких типов гиперзвуковых ракет, включая ракеты «Кинжал», «Циркон», боевой блок «Авангард».

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир признал, что созданные Россией ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше американских аналогов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября британское издание Daily Express написало, что новый российский ракетный комплекс «Авангард» способен поразить множество целей на любой дистанции в течение примерно 30 минут. Авторы публикации отметили, что его ракеты можно запустить и из-за пределов земной атмосферы.