Киев, 18 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Предоставление Украине истребителей F-16 вряд ли поможет Киеву в борьбе с баллистическими ракетами России. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире украинского телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«F-16 вряд ли будут как-то помогать в борьбе с баллистическими ракетами. Баллистика — это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету. Против них F-16 не может работать. Он может уничтожать аэродинамические цели, а также работать по наземным и надводным целям», — сказал спикер украинских ВВС.

Ранее Игнат заявлял, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35, а потому Киев хотел бы получить более современные версии этих боевых самолётов.

Кроме того, 6 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае передачи Киеву истребителей F-16 они станут законной целью для ВС России. Дипломат указала, что риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО из-за возможной передачи истребителей возрастают.

В свою очередь позднее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что система противовоздушной обороны России способна в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые Запад может поставить Киеву. Министр напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.