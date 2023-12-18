Москва, 18 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Ситуация со скоплением машин скорой помощи у московских больниц является штатной, сообщила 18 декабря пресс-служба столичного департамента здравоохранения в своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В ведомстве пояснили, что в инфекционных больницах приём пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. Пока идёт осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом. Таким образом, нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией.

Кроме того, рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данные прошлого периода, а показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель, добавили в депздраве.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что около инфекционных больниц № 1 и № 2 образовалась очередь из десятков машин скорой помощи, якобы большинство заболевших — с пневмонией.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили о первых случаях заболевания микоплазменной инфекцией в России.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверял, что микоплазменная инфекция абсолютно управляема, препаратов против неё достаточно, а диагностика, течение болезни и клиника понятны специалистам.

В беседе с ИА Регнум врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что человек, перенёсший микоплазменную пневмонию, может столкнуться с осложнениями при заражении коронавирусом. Он отметил, что микоплазменная пневмония имеет свои отличительные особенности. А её последствия могут крайне негативно проявиться в будущем, особенно при заражении коронавирусом.

Жемчугов порекомендовал обязательно обследоваться у врача, если у человека появились признаки простудного заболевания. Тем более что в первые дни любые аденовирусы вызывают похожую картину, а потому лучше как можно раньше определить заболевание, чтобы подобрать соответствующее лечение.