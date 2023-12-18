Москва, 18 декабря, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Словом 2023 года стала «нейросеть» по версии справочно-информационного портала «Грамота․ру».

«Нейросеть — слово 2023 года по версии «Грамоты». В этом году наш портал впервые провёл собственную акцию «Слово года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выбор был сделан на основе нескольких критериев: анализа данных, частотности запросов, оценки экспертов. Кроме того, учитывалась освоенность слова русским языком — наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей.

В рейтинговом голосовании «нейросеть» набрала более 75% голосов экспертов. Ближайшими конкурентами были «джипити/GPT» (58%), база (43%) и возвращенцы (41%).

По мнению портала, слово «нейросеть» интересно тем, что получило широкое распространение и часто употребляется в текстах, но до сих пор не вошло в основные нормативные словари и лишь в сентябре 2023 года было добавлено в орфографический академический электронный ресурс «Академос».

Как передавало ИА Регнум, главным словом 2023 года по версии издательства Оксфордского словаря стало разговорное выражение «rizz», обозначающее персональные шарм и привлекательность. Это выражение является сокращённой формой слова «харизма», взятой из его средней части, что является необычной схемой словообразования.

Глагол «галлюцинировать» стал главным словом 2023 года по версии Кембриджского словаря английского языка. Этот термин определяется как произведение искусственным интеллектом «ложной информации». Как указали составители словаря, «галлюцинировать» стало одним из многих слов, которые в этом году обрели дополнительные значения в свете развития ИИ.