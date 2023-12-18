Москва, 18 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 18 декабря журналистам.

Максим Блинов/POOL/ТАСС Владимир Путин

Песков уточнил, что встреча состоится в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, чемпионат «Профессионалы» проводился в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Профессионалитет», который позволяет за короткое время получить востребованную и высокооплачиваемую специальность с последующим трудоустройством.

Финал чемпионата проходил с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в преддверии Международного форума-выставки «Российский промышленник — 2023». Он объединил около 50 тыс. человек: конкурсантов и экспертов, представителей предприятий и иностранных делегаций из Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Белоруссии и других. Свои навыки продемонстрировали 679 финалистов из 62 регионов России.

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