Москва, 18 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Россия приветствует успех президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

«Мы действительно очень внимательно за этим следим, это внутреннее дело Сербии, дружественной для нас, братской, мы приветствуем успех Вучича», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В Кремле рассчитывают, что траектория дружбы двух стран и взаимовыгодного взаимодействия будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина.

18 декабря Вучич заявил, что в парламенте Сербии абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии.