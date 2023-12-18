Москва, 18 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Правительство России и министерство сельского хозяйства занимались решением проблемы роста цен на куриные яйца и до «прямой линии» главы государства, но мероприятие с участием Владимира Путина ускорило решение проблемы, заявил журналистам 18 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются, рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен — есть определённая ёмкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время», — сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, во время большой пресс-конференции и «прямой линии» 14 декабря Владимир Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.

Президент рассказал, что обсуждал ситуацию с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, поинтересовался, «как у него с яйцами», а в ответ услышал, что всё в порядке. Президент указал министру, что это не совсем соответствует действительности. После «прямой линии» Патрушев сообщил, что работа над стабилизацией цен на яйца продолжается, министерство готовит план по обнулению импортных пошлин и налаживанию поставок из дружественных стран.

15 декабря Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин по итогам «прямой линии» дал несколько поручений по вопросам, затронутым в ходе мероприятия.

В ближайшие недели в Россию поступят импортные яйца, которые не будут облагать пошлинами. Ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана. Яйца в объёме 1,2 млрд штук будут завозить в Россию без пошлин в период с 1 января по 30 июня 2024 года.