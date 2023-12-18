Пекин, 18 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Россия переориентирует внешнеторговые потоки, и в настоящее время в азиатские страны направляется 60% российского экспорта, заявил 18 декабря министр финансов Антон Силуанов.

Александр Щербак/ТАСС

«Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь в наши самые близкие, дружественные страны. В первую очередь это Китайская Народная Республика. Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, некоторое время назад этот показатель был в два раза ниже», — сказал Силуанов на встрече с министром финансов Китая Лань Фоанем.

За первые 11 месяцев 2023 года торговый оборот между Китаем и Россией превысил 200 млрд долларов, растёт, в частности, и объём импорта китайских товаров в Россию, отметил министр.

Россия и Китай должны продолжать развивать финансовое сотрудничество в рамках БРИКС, устойчивое развитие расчётов на площадке организации пойдёт на пользу обеим странам, сказал также Силуанов.

Кроме того, министр отметил, что Москва и Пекин на международных площадках должны вместе координировать вопросы стабильности макроэкономической ситуации в мире. Волатильность и турбуленции в мире сохраняются и даже возрастают, и Москву, как и Пекин, беспокоят значительный дефицит ряда стран с развитой экономикой, большие объёмы долгов, неконтролируемая инфляция, которая «экспортируется» и в Россию, добавил Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в опубликованном в ноябре 2023 года исследовании Российского экспортного центра отмечалось, что отечественные производители ожидают роста экспортной выручки в размере 10–30% в ближайшие три года. Опрошенные предположили, что увеличению экспорта поспособствует в том числе освоение новых регионов страны.

Уровень отношений России и Китая беспрецедентно высок, а товарооборот в 2023 году превысит 200 млрд долларов, заявил 14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции президент Владимир Путин. Отношения Москвы и Пекина — один из существенных гарантов стабильности в мире, подчеркнул президент.