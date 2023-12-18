Самара, 18 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

Бойко занимался покровительством группы компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью, объяснил Хинштейн, ссылаясь на информацию из следственных органов.

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей. Вместе с Бойко задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках изъята «чёрная бухгалтерия», подтверждающая регулярные передачи взяток генералу», — написал депутат.

По информации парламентария, уголовные дела были возбуждены по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ («Получение и дача взяток в особо крупных размерах»). Ожидается, что подозреваемых этапируют в Москву.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали Бойко утром 18 декабря. Отмечалось, что, по некоторым данным, Бойко может проходить по уголовному делу о вымогательстве. Уточнялось, что глава ГУ МЧС мог требовать от своих подчинённых, чтобы они делились с ним частью средств, полученных в ходе проведения проверок пожарной безопасности.