Названа причина задержания главы самарского ГУ МЧС
Хинштейн: глава самарского ГУ МЧС Олег Бойко задержан по подозрению в коррупции
Самара, 18 декабря, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко был задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Бойко занимался покровительством группы компаний «Витязь», занимавшихся пожарной безопасностью, объяснил Хинштейн, ссылаясь на информацию из следственных органов.
«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн рублей. Вместе с Бойко задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. При обысках изъята «чёрная бухгалтерия», подтверждающая регулярные передачи взяток генералу», — написал депутат.
По информации парламентария, уголовные дела были возбуждены по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ («Получение и дача взяток в особо крупных размерах»). Ожидается, что подозреваемых этапируют в Москву.
Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали Бойко утром 18 декабря. Отмечалось, что, по некоторым данным, Бойко может проходить по уголовному делу о вымогательстве. Уточнялось, что глава ГУ МЧС мог требовать от своих подчинённых, чтобы они делились с ним частью средств, полученных в ходе проведения проверок пожарной безопасности.