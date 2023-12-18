Москва, 18 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Москве подросток выстрелил в голову мужчине из-за того, что тот конфликтовал с его матерью и оскорблял её. Об этом 18 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Global look Press/Nikolay Gyngazov

Отмечается, что в ночь на 17 декабря 38-летний мужчина начал конфликтовать с женщиной. Её 17-летний сын решил заступиться за мать, взял из сейфа родственника травматический пистолет и несколько раз выстрелил мужчине в голову.

Как ранее сообщало ИА Регнум, конфликт между мужчиной и школьником произошёл возле дома № 9 на Пятницком шоссе. Позже там нашли шесть гильз и три пули.

Мужчину доставили в реанимацию со слепым ранением свода черепа, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Подросток стрелял в него из пистолета Grand Power, который принадлежит его дяде.