Киев, 18 декабря, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева также нашли прослушивающие устройства, сообщило издание «Вести».

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главком ВСУ Валерий Залужный

Отмечается, что данную информацию подтвердили украинским СМИ источники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее информацию о прослушивающем оборудовании, найденном у Залужного, подтвердила Служба безопасности Украины, которая завела уголовное дело. В ведомстве отметили, что, по предварительному обследованию, обнаруженное устройство оказалось нерабочим. Его нашли в одном из помещений, которое Залужный мог в будущем использовать для служебной деятельности.

Интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что дополнительная проверка выявила, что прослушивающие устройства находились у сотрудников Залужного, так же как и у него.

Издание со ссылкой на источники 4 декабря распространило информацию о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими войск ВСУ в обход Залужного, мешая тому командовать армией. В статье говорилось, что глава киевского режима делит Вооружённые силы Украины на те, которые подчиняются командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому, и те, которые выполняют приказы главкома ВСУ.