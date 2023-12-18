Вашингтон, 18 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Российский голкипер клуба «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев установил новое достижение в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 18 декабря сообщается на сайте лиги.

TASS / Eric Canha/CSM via ZUMA Wire Александр Георгиев

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 6:2, а Георгиев отразил 27 бросков из 29 по своим воротам.

Для 27-летнего российского вратаря эта победа стала 15-й в текущем сезоне и 40-й за год.

По количеству побед за календарный год Георгиев превзошёл достижение голкипера «Колорадо» Патрика Руа, который в 2000 году выиграл 39 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт голевую передачу в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мейпл Лифс». В результате в его активе стало 700 очков в НХЛ.