Киев, 18 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Прослушка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и его подчинённых могла быть организована как киевским режимом, так и Россией, также нельзя исключать, что информация передавалась на Запад, заявил 18 декабря политолог Дмитрий Журавлёв.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный

«Залужный стал очень активной политической фигурой, потому прослушивать его могли как враги, так и друзья. Им нужно знать как можно больше с тем, чтобы вовремя скорректировать действия Залужного или подставить, шантажировать его. Могли прослушивать и наши — разумно знать, чего хочет командование противника», — сказал политолог «Ленте. Ру».

Версия о слежке за Залужным со стороны руководителей киевского режима более вероятна, при этом не исключено, что информацию получали сразу три стороны: западные или киевские спецслужбы прослушивали главнокомандующего ВСУ, а работающие в их рядах сотрудники российской разведки передавали данные в Москву, предположил Журавлёв.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские СМИ информировали, что в кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства. По этим данным, узнать, кто установил аппаратуру, не представляется возможным, поскольку она состоит из неустановленных элементов. Кроме того, появились сведения, что аналогичные устройства были обнаружены у подчинённых Залужного.

Позднее в Службе безопасности Украины подтвердили данные об обнаружении прослушивающего устройства в кабинете Залужного. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации». В СБУ отметили, что обнаруженное устройство, согласно предварительному осмотру, находилось в нерабочем состоянии.

Секретная информация ранее неоднократно утекала из военных штабов киевского режима в результате прослушки, сообщила, в свою очередь, бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Данные получали публичную огласку, добавила она.